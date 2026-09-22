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Донецкая группа новостей

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Москвичу грозит до шести лет колонии за публикацию пиратских копий сериала.

Москвичу грозит до шести лет колонии за публикацию пиратских копий сериала. 59-летний курьер выложил в интернет 10 серий, скачанных с онлайн-платформы, их бесплатно посмотрели более 150 тысяч человек.

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