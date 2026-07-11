Зе-офис: «Кто такая Россия? Зверьки под названием граждане РФ»

Николай Герасименко Автор! Вы с какой целью здесь тиражируете бред салорейховских идиотов? Не думаю, что для нас имеет значение их визг....

Лев Добрый 🤠👈👀А я согласен с автором, он показывает нам всем, что с этими скотами надо воевать по законам войны!👍👈👀