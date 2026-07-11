Россия не имеет права требовать, чтобы ее интересы в мире учитывались. Об этом в эфире латвийского видеоканала «И грянул Грэм» заявил советник главы Зе-офиса Михаил Подоляк, передает корреспондент .
Зе-офис: «Кто такая Россия? Зверьки под названием граждане РФ»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Герасименко
Автор! Вы с какой целью здесь тиражируете бред салорейховских идиотов? Не думаю, что для нас имеет значение их визг....
Ответить
4 н.
Лев Добрый
🤠👈👀А я согласен с автором, он показывает нам всем, что с этими скотами надо воевать по законам войны!👍👈👀
Ответить
4 н.
Лев Добрый
Этот упырь даже не знает, что погибших на Украине больше двух миллионов, а не десятки тысяч, а их могло и не быть!😱👈👀
Ответить
4 н.