Политолог Сипров: Признание Палестины странами ЕС обострит ситуацию в регионе

Испания, Норвегия и Ирландия признали независимость Палестины. Испанские власти выражают надежду на то, что официальное признание Государства Палестина будет способствовать обеспечению мира, стабильности и процветанию стран в регионе.
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