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Всё о женщинах

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Недавно у меня умерла мать. Жрет изнутри чувство вины

Недавно у меня умерла мать. Жрет изнутри чувство вины

Морена, мне хотелось бы обсудить свою ситуацию в вашем блоге, все- таки его читают женщины как раз моего возраста, и многие переживают смерть родителей, но вот какая- то тема не форматная.

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Комментарии
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МФ
Мария Филатова
Нет такого лекарства, которое бы помогло человеку, если он утратил маму. Только время и последовательное делание необходимостей...Моей мамы нет 22года, а чувство вины не притупляется. Любимого нет 8лет, а совесть грызет: не делала того, что должно. Забросила самых важных людей, казалось- дам им условия нормальные...Переживания Ваши необходимо для себя принять, как бы это жестоко не звучало...Необходимо время...Сил Вам и добра...Вы счастливый человек, потому что у вас-дети...
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