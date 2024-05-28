Недавно у меня умерла мать. Жрет изнутри чувство вины

МФ

Мария Филатова

Нет такого лекарства, которое бы помогло человеку, если он утратил маму. Только время и последовательное делание необходимостей...Моей мамы нет 22года, а чувство вины не притупляется. Любимого нет 8лет, а совесть грызет: не делала того, что должно. Забросила самых важных людей, казалось- дам им условия нормальные...Переживания Ваши необходимо для себя принять, как бы это жестоко не звучало...Необходимо время...Сил Вам и добра...Вы счастливый человек, потому что у вас-дети...