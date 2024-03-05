Срочно! Раскрыт возможный план нападения на Россию: в Минобороны описали два сценария

«Военная мыль», журнал военного ведомства, описала приблизительный сценарий нападения Запада на Россию, предполагается, что это может быть мощный ракетно - авиационный удар и локальные, более мелкие атаки.
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