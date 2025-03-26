Nvidia, Oracle и геополитические союзники США настаивают на пересмотре правил рас...

Nvidia, Oracle и геополитические союзники США настаивают на пересмотре правил распределения ИИ-ускорителейВ последние дни своей работы администрация президента Байдена утвердила новые правила экспортного контроля, которые поделили все страны мира на три группы с точки зрения доступа к ускорителям вычислений американского происхождения.