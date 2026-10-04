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Царьград

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Автокатастрофа в Нигерии: 21 человек погиб в столкновении с грузовиком

Автокатастрофа в Нигерии: 21 человек погиб в столкновении с грузовиком

В нигерийском штате Плато в результате столкновения грузовика и автобуса погибли 21 человек. ДТП произошло на дороге Хаван-Кибо из-за отказа тормозов у грузовика.

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