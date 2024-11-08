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Царьград

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США разрешили американским подрядчикам присутствовать на Украине для ремонта оружия

США разрешили американским подрядчикам присутствовать на Украине для ремонта оружия

Пентагон отменил запрет на присутствие на Украине американских подрядчиков для ремонта поставляемого вооружения.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
шарахать по этим подрядчикам!
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18 час.
Михаил Еграшин
&quot;Наличие небольшого числа&quot; - это в батальонах сколько получится?
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9 час.

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