Адвокат предупредил о риске попасть в тюрьму из-за перевода по телефону

Адвокат Миронов: Перевод за товар могут расценить как добровольное пожертвование Переводы по телефону за различные покупки на рынках или в небольших магазинах довольно популярны, однако они влекут за собой риски.
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