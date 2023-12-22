Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В ООН предупредили о высоком риске голода в секторе Газа

В ООН предупредили о высоком риске голода в секторе Газа

В секторе Газа с каждым днем увеличивается риск голода. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO) заявила о наивысшем уровне кризиса с продовольствием в палестинском анклаве, где, по их данным, порядка 79% населения живет в условиях чрезвычайной ситуации или даже катастрофы.

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