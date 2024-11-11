Фермеры Португалии бьют тревогу из-за вспышки болезни блютанга у скота

Вспышка болезни блютанга, погубившая около 40 тыс. животных по всей стране, порождает «тревожную» ситуацию в сельском хозяйстве, заявили в Конфедерации фермеров Португалии (CAP), 11 ноября сообщает издание SIC Notícias.
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