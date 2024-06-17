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Путин: Россия готова вести диалог по самым сложным вопросам

Путин: Россия готова вести диалог по самым сложным вопросам

Global Look Press/Alexander Kazakov/Kremlin Pool Россия была и будет открыта к равноправному диалогу по всему спектру вопросов любой сложности, заявил 18 июня президент Владимир Путин в статье для корейской газеты "Нодон синмун".

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