В Комитете Совфеда поддержали законопроект о безопасности на воде

Комитет Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности на заседании 28 января поддержал законопроект, затрагивающий широкий круг вопросов, связанных с обеспечением безопасности на воде.
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