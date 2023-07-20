Замглавы Управления Росгвардии по ДНР Ходаковский заявил о стабильно-напряженной ситуации в зоне СВО на всех направлениях

Заместитель начальника Управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике Александр Ходаковский заявил о стабильно-напряженной ситуации в зоне специальной военной операции (СВО) на всех направлениях.
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