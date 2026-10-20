⚡️ Более 2,2 млрд рублей выделили на компенсацию простоя работников в Крыму в период ЧС Правительство Крыма направило свыше 2,2 млрд рублей на возмещение работодателям расходов на оплату простоя сотрудников во время чрезвычайной ситуации.
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