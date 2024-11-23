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Петербургский дневник

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Леус: Петербург в стороне от снежного ненастья

Леус: Петербург в стороне от снежного ненастья

В городе облачно с прояснениями Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус рассказал в своем телеграм-канале о том, какая погода ожидается в Петербурге и Ленинградской области на этих выходных.

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