Леус: Петербург в стороне от снежного ненастья

В городе облачно с прояснениями Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус рассказал в своем телеграм-канале о том, какая погода ожидается в Петербурге и Ленинградской области на этих выходных.
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