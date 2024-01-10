КП: Киркорову предсказали крах карьеры в России после вечеринки Ивлеевой

В конце 2023 года в клубе Mutabor в Москве прошла вечеринка, организованная Настей Ивлеевой, с полуобнаженным дресс-кодом, на которой присутствовали многие известные гости, включая Филиппа Киркорова, Лолиту, Ксению Собчак и других.