«Моя внучка. Больше у меня нет ничего»: Понаровская дала откровенное интервью

Ирина Понаровская не из тех, кто придерживается одного образа всю жизнь. Знаменитость не боится экспериментировать, и, возможно, благодаря этой своей черте характера она выглядит потрясающе в свои чуть больше 70 лет.
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