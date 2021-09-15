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    Да. Сам факт назначения Путиным всей плеяды этих архиважных и исторических для современной России Личностей - говорит...Про отставку Шойг...

Про отставку Шойгу и Лаврова

Про отставку Шойгу и Лаврова

Мониторю СМИ\СС и ржу - после заявления Путина о том, что он собирается самоизолироваться в рамках антиковидных мероприятий вся либероидная мразота порвала в лоскуты свои аналища, хором-радостно вереща о том, что Путин сказал : "Я устал, я мухожук", и что "дракон, наконец, повержен!"Понятно - работают люди, буквально воюют на идеологическом русофобском фронте (бизнес - это святое!), но все равно - ржачно!Думаю, что следующий залп порванных пердаков будет по теме "Обнуленный Дед снова сидит в своём бункере, нос боится высунуть!" - жду с нетерпением! Впрочем, я не об этом! Надеюсь все помнят, как 3 недели назад Путин, комментируя "желание Шойгу и Лаврова оставить службу и заняться партийной работой"(с), сказал, что, типа, ".

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Виктор Шиховцев
Он не устал, он спрятался. Пока выборы пройдут и всё уляжется.
Владимир СВ
Ну да ... поработают паровозами ..( ибо ЛИЦА у ЕдРотов нет) .Отдадут мандаты черти кому и все..Это же было сразу известно.. Вообще надо запретить паровозы. , которые не дают достоверной картины Партии а наоборот ЛГУТ
Алексей Сазанов
Ну и как к ним после этого относиться!!! Два проститута!!!
Konstantin Петров
Блог тоталитарной пропаганды Патриота России sntdpni. Заказной лизун.
Юрий Кузнецов
После выборов обратно на прежнюю работку)
николай владимирович владимирович
Заказуха.
Валентин Щербаков
Эти два уважаемых монстра держат весь мир в своих умных головах, крепких руках и дружественных объятьях
Анна Марченко
Врут все вре
Николай Харченко
Согласен с автором - ложь и сплошное лицемерие - это тактика ЕР...!!!
Алексей Плескач
Да. Сам факт назначения Путиным всей плеяды этих архиважных и исторических для современной России Личностей - говорит о том, что ЕР требуется жёсткая чистка. Это они и будут делать. Жаль, Зиничев ушёл... Он - ОЧЕНЬ жёсткий. Но противникам - рано радоваться! Ибо они то - своим отношениям - к этим самым Личностям - показали себя по полной! В глазах абсолютно всех. Не только России-Матушки. И в ГД эта плеяда тоже не будет. А от отбор в ГД они проведут - предельно жёсткий! Туда, кстати, направляют и ещё очень многих этатистов пониже и пожиже. НО! Этатистов. Тоже - жёстких.
Тюрина Татьяна
Очень говорящее определение - Темнейший. Так Князя Тьмы называли. А кто у нас Князь Тьмы? Автор, наверное, не в курсе.

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