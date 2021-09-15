Про отставку Шойгу и Лаврова

Мониторю СМИ\СС и ржу - после заявления Путина о том, что он собирается самоизолироваться в рамках антиковидных мероприятий вся либероидная мразота порвала в лоскуты свои аналища, хором-радостно вереща о том, что Путин сказал : "Я устал, я мухожук", и что "дракон, наконец, повержен!"Понятно - работают люди, буквально воюют на идеологическом русофобском фронте (бизнес - это святое!), но все равно - ржачно!Думаю, что следующий залп порванных пердаков будет по теме "Обнуленный Дед снова сидит в своём бункере, нос боится высунуть!" - жду с нетерпением! Впрочем, я не об этом! Надеюсь все помнят, как 3 недели назад Путин, комментируя "желание Шойгу и Лаврова оставить службу и заняться партийной работой"(с), сказал, что, типа, ".