Григорьев предложил оплачивать услуги частных клиник по ОМС при отсутствии необходимой помощи в государственных

Депутат Госдумы от Забайкальского края Юрий Григорьев предложил предусмотреть возможность получения медицинских услуг в частных клиниках за счёт ОМС в случаях, когда пациент не может своевременно пройти назначенное врачом обследование или попасть к специалисту в государственной системе.