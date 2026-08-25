Григорьев предложил оплачивать услуги частных клиник по ОМС при отсутствии необходимой помощи в государственных

Депутат Госдумы от Забайкальского края Юрий Григорьев предложил предусмотреть возможность получения медицинских услуг в частных клиниках за счёт ОМС в случаях, когда пациент не может своевременно пройти назначенное врачом обследование или попасть к специалисту в государственной системе.
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