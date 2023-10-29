ВС РФ уничтожили два танка Leopard и две БМП Bradley на запорожском направлении

Командир группы БПЛА с позывным "Якут" заявил, что подразделения 1430-го полка ВС России уничтожили бронегруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из двух танков Leopard и двух боевых машин пехоты Bradley при атаке украинских бойцов.
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