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Стоматолог Жук планирует найти внебрачных детей основателя Beatles Леннона назло Йоко Оно

Стоматолог Жук планирует найти внебрачных детей основателя Beatles Леннона назло Йоко Оно

Стоматолог из Канады Майкл Жук купил зубы основателя британской группы Beatles Джона Леннона за 2,5 млн рублей ($20 тысяч фунтов стерлингов) и поставил перед собой задачу найти потенциальных внебрачных детей артиста.

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