Стоматолог Жук планирует найти внебрачных детей основателя Beatles Леннона назло Йоко Оно

Стоматолог из Канады Майкл Жук купил зубы основателя британской группы Beatles Джона Леннона за 2,5 млн рублей ($20 тысяч фунтов стерлингов) и поставил перед собой задачу найти потенциальных внебрачных детей артиста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии