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36-летний Пайет и «Васко да Гама» подписали 2-летний контракт (Фабрицио Романо)

36-летний Пайет и «Васко да Гама» подписали 2-летний контракт (Фабрицио Романо)

36-летний француз подписал с клубом из Рио-де-Жанейро контракт до июня 2025 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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