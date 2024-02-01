В столице стартовал новый проект – «Предпринимательский диктант» для старшеклассников

Совместный проект уполномоченного по защите бизнеса Москвы Татьяны Минеевой с Департаментом образования и науки Москвы — Предпринимательский диктант для школьников – официально был запущен в День студента, 25 января.
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