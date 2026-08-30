В Бирмингеме предложили запретить британские флаги на фонарных столбах ради безопасности

Совет Бирмингема выступил с неожиданным предложением — запретить вывешивать британские флаги и флаги Святого Георгия «ради защиты общественной безопасности».
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