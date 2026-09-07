Россия может оставить европейские АЭС без ядерного топлива – FT

Активное развитие производства урана в России вызывает опасения по поводу поставок ядерного топлива. Об этом пишет британская газета The Financial Times.
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