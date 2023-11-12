Запад не намерен сдаваться: Кремлю угрожают "сочувствующие из верхушки". Второй этап спец. операции пройдёт уже в России

Да расплодили мы олигархов а запад и рад что у нас вторая власть начинает разбухать пора корчевать еще мигранты прутся мать царица что творится удачи президенту что бы все это выдержал и разрулил

ВБ

Виктор Березин

что по отношению США к евросоюзу.проблемы рабов шерифа не интересуют.что по олигархам , давно пора в водить нацеанализацию,начинать посадки чиновников,палитикав.и не в Кремль , а в тюремные камеры.музей Ельцина в ебурге призывает к леквидации России и утверждает что все зло от неё.а отечественной войны не было и это пиндосы победители,а мы прехлебатели.и дума это поддерживает.вот и подумайте.Виктор Игоревич.