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Запад не намерен сдаваться: Кремлю угрожают "сочувствующие из верхушки". Второй этап спец. операции пройдёт уже в России

Запад не намерен сдаваться: Кремлю угрожают "сочувствующие из верхушки". Второй этап спец. операции пройдёт уже в России

Европа дрожит от безрадостной перспективы стать следующим тараном против России. Все дело в том, что наши соседи заканчиваются, а вот противостояние до сих пор продолжается.

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Комментарии
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С
Станислава
Ты нищий, тебе плохо живётся? Есть выход возьми и повесься, меньше мразей будет на нашей земле.
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2 час.
Александр Гребнев
Да расплодили мы олигархов а запад и рад что у нас вторая власть начинает разбухать пора корчевать еще мигранты прутся мать царица что творится удачи президенту что бы все это выдержал и разрулил
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2 час.
ВБ
Виктор Березин
что по отношению США к евросоюзу.проблемы рабов шерифа не интересуют.что по олигархам , давно пора в водить нацеанализацию,начинать посадки чиновников,палитикав.и не в Кремль , а в тюремные камеры.музей Ельцина в ебурге призывает к леквидации России и утверждает что все зло от неё.а отечественной войны не было и это пиндосы победители,а мы прехлебатели.и дума это поддерживает.вот и подумайте.Виктор Игоревич.
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1 час.

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