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Новости Тамбова

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Председателю Общественной палаты Тамбовской области присудили премию "Профессор года"

Председателю Общественной палаты Тамбовской области присудили премию "Профессор года"

Председателю Общественной палаты Тамбовской области, доктору политических наук, члену правления Российской ассоциации политической науки Владимиру Пенькову присудили общенациональную премию "Профессор года".

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