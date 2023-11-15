Председателю Общественной палаты Тамбовской области присудили премию "Профессор года"

Председателю Общественной палаты Тамбовской области, доктору политических наук, члену правления Российской ассоциации политической науки Владимиру Пенькову присудили общенациональную премию "Профессор года".
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