Правда или ложь: переводить деньги нужно будет через Госуслуги?

Появился слух, что совсем скоро операции свыше 10 тысяч рублей можно будет проводить только после подтверждения через Госуслуги.
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