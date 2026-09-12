Петербуржец подарил невесте кольцо за 200 тысяч при долге по алиментам 1,2 млн

Подарок в виде кольца стоимостью 200 тысяч рублей, преподнесённый жителем Петербурга невесте, стал поводом для публичных обвинений со стороны двух его прежних спутниц.
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