В США нашли первую известную цепочку следов взрослого тираннозавра

В американском штате Северная Дакота обнаружили первую известную цепочку следов, которую, вероятнее всего, оставил взрослый тираннозавр около 66,5 млн лет назад.
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