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НАСА обнаружило на Луне кратер рекордного размера

НАСА обнаружило на Луне кратер рекордного размера

Крупнейший среди современных ударных кратеров в Солнечной системе обнаружен на Луне американским космическим агентством НАСА, 16 сентября говорится в публикации журнала Science Advances.

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