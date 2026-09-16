НАСА обнаружило на Луне кратер рекордного размера

Крупнейший среди современных ударных кратеров в Солнечной системе обнаружен на Луне американским космическим агентством НАСА, 16 сентября говорится в публикации журнала Science Advances.
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