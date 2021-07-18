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"Ковид" в Кировской области: 121 новый случай заражения за сутки

"Ковид" в Кировской области: 121 новый случай заражения за сутки

В инфекционных госпиталях региона находятся на лечении от коронавируса 3824 пациента"Ковид" продолжает свирепствовать в Кировской области: число вновь заболевших растёт, пусть и понемногу, день ото дня — за минувшие сутки зафиксирован 121 случай.

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