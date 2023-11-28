Режим ЧС в Крыму введен в 10 городах и районах

Принято решение о введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории 10 муниципальных образований: городских округов Джанкой, Евпатория и Саки, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов.
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