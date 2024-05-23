Рабочий ли 1 июня: особенности проведения праздника в России Ирэн ОрлонскаяВ июне 2024 года нас ждет насыщенный и интересный месяц, благодаря тому, что выходные и праздничные дни уже прописаны в производственном календаре.
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