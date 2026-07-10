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Регионы России

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Туристы меняют структуру расходов: шопинг и дисконты в фаворе на курортах Турции

Туристы меняют структуру расходов: шопинг и дисконты в фаворе на курортах Турции

Анализ миллионов платежей иностранных туристов, проведённый международной платёжной системой Visa, выявил значительные изменения в поведении путешественников на популярных европейских курортах в 2026 году.

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