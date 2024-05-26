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Зарема Салихова: «Краснодар», «Динамо» и «Спартак»  преподнесли чемпионство на блюдечке «Зениту»

Зарема Салихова: «Краснодар», «Динамо» и «Спартак»  преподнесли чемпионство на блюдечке «Зениту»

Зарема Салихова высказалась об итогах сезона РПЛ. Супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась мыслями об итогах сезона РПЛ, отметив, что конкуренты сами преподнесли «Зениту» титул.

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