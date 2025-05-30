Трамп подтвердил уход Маска с поста главы DOGE

www.globallookpress.com/CNP/AdMedia Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что 30 мая станет последним днем для миллиардера Илона Маска на посту главы департамента эффективности правительства США (DOGE).
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