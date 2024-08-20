В СВР раскрыли роль стран НАТО в подготовке операции ВСУ в Курской области

Операцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области помогали подготовить спецслужбы Соединенных Штатов Америки, Польши и Великобритании, сообщили «Известиям» в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
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