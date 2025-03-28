Вячеслав Володин поддержал предложения СК России по защите от нападения бездомных животных

С инициативой обратился председатель Следома Александр Бастрыкин Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил рассмотреть возможность реализации предложений в части защиты граждан от нападения бездомных животных.
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