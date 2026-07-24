Правоохранительные органы призваны бороться с преступниками, но иногда сами оперативники становятся жестокими маньяками.
«Дьяволы в погонах»: истории самых жутких маньяков-милиционеров
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Karmadon
"Пока Ткач скрывался, за его преступления осудили 11 невинных людей. После поимки настоящего маньяка их отпустили на свободу, но некоторые не дожили до этого момента". Вопрос: кто-нибудь из следователей, прокуроров, судей… понес какое-то наказание? Не говоря уже о выплате компенсаций невинно осужденным или их родственникам?
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