«Дьяволы в погонах»: истории самых жутких маньяков-милиционеров

Karmadon

"Пока Ткач скрывался, за его преступления осудили 11 невинных людей. После поимки настоящего маньяка их отпустили на свободу, но некоторые не дожили до этого момента". Вопрос: кто-нибудь из следователей, прокуроров, судей… понес какое-то наказание? Не говоря уже о выплате компенсаций невинно осужденным или их родственникам?