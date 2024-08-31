25 Вт, плоская алюминиевая рамка и Exynos 2400. Первое живое фото Samsung Galaxy S24 FE

Премьера фанатского флагмана Samsung Galaxy S24 FE ожидается в течение ближайших двух месяцев, но аппарат уже засветился на живой фотографии — его сняли в лаборатории американского регулятора FCC во время тестирования на излучение.
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