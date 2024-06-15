Странный, но сексуальный косплей: покемон Псидак

У этой секси-уточки постоянно болит голова… Покемон Псидак в исполнении американской косплеерши Хелены Стил, известной в сети под ником HJ Steele, получился просто очаровательным! Недаром он собрал массу лайков и перепостов в соцсетях, где Хелена обычно публикует свои работы в области косплея.