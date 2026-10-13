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Телеканал «360» запустит интеллектуальное шоу об истории Подмосковья

Телеканал «360» запустит интеллектуальное шоу об истории Подмосковья

Премьера нового шоу «Квизтория» состоится 17 октября. В его рамках самые одаренные школьники Подмосковья будут состязаться в знаниях об истории родного края.

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