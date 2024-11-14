В Ленобласти газифицировали деревню Новая и поселок Кобралово

Они находятся в Гатчинском районе Продолжается догазификация Гатчинского района Ленобласти, сообщили сегодня в пресс-службе регионального комитета по ТЭК со ссылкой на группу «Газпром газораспределение Ленинградская область» во ВКонтакте.
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