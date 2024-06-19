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Мультиплеер в NBA 2K24 на PlayStation временно перестанет требовать PS Plus

Мультиплеер в NBA 2K24 на PlayStation временно перестанет требовать PS Plus

Акция пройдет с 22 по 23 июня в турецком и других регионах. Геймеры смогут опробовать мультиплеер без PS Plus в Helldivers 2, NBA 2K24, Call of Duty: Modern Warfare 2.

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