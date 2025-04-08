Сегодня начинается период выдвижения кандидатов на пост мэра и советника в местном совете

Центральная избирательная комиссия сообщает, что сегодня, 8 апреля 2025 года, в населенных пунктах страны, где 18 мая 2025 года состоятся новые местные выборы, начинается период выдвижения кандидатов на должности мэра и советника местного совета.
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