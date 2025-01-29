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Политика как она есть

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Бывший соратник Трампа и Маска раскрыл свои дальнейшие планы

Бывший соратник Трампа и Маска раскрыл свои дальнейшие планы

Американский предприниматель Вивек Рамасвами заявил о планах баллотироваться на пост губернатора родного штата Огайо, после того, как стало известно о его уходе из Департамента государственной эффективности (Departament of Government Efficiency, DOGE), которым он должен был руководить совместно с миллиардером Илоном Маском.

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