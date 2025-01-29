Бывший соратник Трампа и Маска раскрыл свои дальнейшие планы

Американский предприниматель Вивек Рамасвами заявил о планах баллотироваться на пост губернатора родного штата Огайо, после того, как стало известно о его уходе из Департамента государственной эффективности (Departament of Government Efficiency, DOGE), которым он должен был руководить совместно с миллиардером Илоном Маском.