Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Что не мог делать донской казак в рукопашном бою

Казачья воинская культура — явление уникальное. Она вбирала в себя всё лучшее, что могли предложить соседние народы: степняков, горцев, турок, — и переплавляла в собственный, донской сплав боевого искусства.

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