Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 578 подписчиков

Выжившие в Приангарье пилоты рассказали о встречах с дикими животными

Выжившие в Приангарье пилоты рассказали о встречах с дикими животными

В Приангарье пилоты лесопожарного самолёта Cessna 182 сумели выжить после жёсткой посадки в тайге. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в суровых условиях мужчины сталкивались с холодными ночами и встречами с дикими животными.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии