Выжившие в Приангарье пилоты рассказали о встречах с дикими животными

В Приангарье пилоты лесопожарного самолёта Cessna 182 сумели выжить после жёсткой посадки в тайге. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в суровых условиях мужчины сталкивались с холодными ночами и встречами с дикими животными.
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