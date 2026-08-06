Выжившие в Приангарье пилоты рассказали о встречах с дикими животными

В Приангарье пилоты лесопожарного самолёта Cessna 182 сумели выжить после жёсткой посадки в тайге. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в суровых условиях мужчины сталкивались с холодными ночами и встречами с дикими животными.